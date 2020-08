CECONOMY AG: CECONOMY AG bestätigt Prüfung der Einführung einer konzernweit einheitlichen OrganisationsstrukturDGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung CECONOMY AG: CECONOMY AG bestätigt Prüfung der Einführung einer konzernweit einheitlichen Organisationsstruktur05.08.2020 / 12:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die CECONOMY AG ('CECONOMY") bestätigt, die Einführung einer konzernweit einheitlichen Organisationsstruktur ('Operating Model") zu prüfen, um wichtige strukturelle Voraussetzungen für die laufende strategische Transformation des Unternehmens zu schaffen und gleichzeitig der fortschreitenden Zentralisierung des Unternehmens Rechnung zu tragen. Im Fokus steht hierbei insbesondere eine mögliche Vereinheitlichung von Strukturen sowie standardisierte, effiziente Prozesse und Abläufe für die Verwaltungsfunktionen in den Landesgesellschaften von MediaMarktSaturn. Darüber hinaus wird geprüft, die Führungsstrukturen in den Stores europaweit zu vereinheitlichen, um mit der Entlastung von administrativen Aufgaben eine maximale Fokussierung der Mitarbeiter auf das Kundenerlebnis zu ermöglichen.Angesichts rückläufiger Kundenfrequenzen infolge der COVID-19-Pandemie prüft der Konzern ferner, europaweit in begrenztem Umfang defizitäre Stores zu schließen.Gemäß derzeitigem Planungsstand könnte die Umsetzung der potenziellen Maßnahmen zu* Aufwendungen von insgesamt ca. 180 Mio. EUR und* nachhaltigen Einsparungen von knapp über 100 Mio. EUR pro Jahrführen.Im Falle einer möglichen Umsetzung des neuen Operating Models könnte es vorwiegend im europäischen Ausland zu einem Abbau von insgesamt bis zu 3.500 Vollzeitstellen kommen.Eine Entscheidung über die Durchführung oder den Umfang der zu ergreifenden Maßnahmen wurde noch nicht getroffen. Die Gremien sollen planmäßig darüber am 12. August 2020 entscheiden. Die genaue Höhe der genannten Zahlen ist daher zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.Mitteilende Person: Stephanie Ritschel, Vice President Investor Relations, CECONOMY AG05.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CECONOMY AG Kaistr. 3 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 5408-7225 Fax: +49 (0)211 5408-7005 E-Mail: stephanie.ritschel@ceconomy.de Internet: www.ceconomy.de ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1110485Ende der Mitteilung DGAP News-Service1110485 05.08.2020 CET/CEST