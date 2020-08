Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Siemens Healthineers kauft zu, das kam erst gut an, dann nicht mehr so. Wie ist das Unternehmen durch die Varian-Übernahme aufgestellt? David Hartmann, Vontobel, spricht in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe über den strategischen Nutzen der Akquisition und die Höhe des Kaufpreises. Ob die Aktie von Siemens Healthineers dadurch einen Blick wert ist und was der Produktbereich dabei bietet, mehr dazu im vollständigen Interview.