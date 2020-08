Märkte um 12: DAX vor neuem Kaufsignal - Starkes China-Geschäft bei BMW

Für wieder mehr Zuversicht sorgt am Mittwochmittag die Aussicht auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA nach dem Auslaufen der landesweiten Arbeitslosenunterstützung. Auch das neue Rekordhoch beim Nasdaq 100 am Vortag wird von Anlegern positiv aufgenommen. Der DAX legt um zeitweise 0,9 Prozent zu und notiert damit im Bereich der 12.700er-Marke. Ein Ausbruch über 13.000 Zähler würde hier das nächste Kaufsignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 12.709 MDAX +1,2% 26.866 TecDAX +0,6% 3.036 SDAX +0,9% 12.010 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.278

Am Mittwochmittag haben im DAX 26 Titel gewonnen und nur vier verloren. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Für den Kurs geht es zeitweise um über vier Prozent nach oben. Die Papiere können die Anfang Juni gestartete Talfahrt damit vorerst stoppen.

