Der Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft der Wall Street könnte sich am Mittwoch fortsetzen. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt. Anleger setzen offenbar auf eine positive Überraschung beim ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli, der noch vor der Startglocke veröffentlicht wird. Weitere möglicherweise positive Impulse könnte der ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe für Juli liefern, obwohl hier ein Rückgang prognostiziert wird. Mit den zuletzt rückläufigen Neuinfektionen sei auch der Optimismus an der Börse gestiegen, heißt es.

"Was wir bisher gesehen haben, ist eine Entkopplung von Wirtschaftstätigkeit und Infektionsraten. In Zukunft werden wir beides viel stärker miteinander verkoppeln. Wirtschaftliche Aktivität und Infektionsraten werden viel enger miteinander verknüpft sein", sagt Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors. Für gute Stimmung sorgen auch die Verhandlungen über eine Verlängerung der Coronahilfen im US-Kongress. Zwar konnten sich Republikaner und Demokraten noch immer nicht auf einen Kompromiss verständigen, doch macht Finanzminister Steven Mnuchin Hoffnung auf eine Einigung bis zum Ende der Woche.

Darüber hinaus wollen sich Chinesen und Amerikaner mit hochrangig besetzten Delegationen am 15. August zusammensetzen und über das bereits Anfang des Jahres verabschiedete "Phase-Eins-Handelsabkommen" sprechen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Hier scheint es bei der Umsetzung vor allem auf chinesischer Seite zu hapern. Doch Anleger hoffen, dass bei den Gesprächen auch über die aktuellen Spannungen gesprochen wird und setzen auf eine Entspannung der aktuell belasteten Beziehungen beider Staaten.

August 05, 2020

