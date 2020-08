New York (ots/PRNewswire) - Erfahrene medizinische Führungskraft übernimmt die Kommerzialisierung des Beatmungsgeräts RESPOND-19 von CorVentCorVent Medical, ein Portfoliounternehmen von Coridea, das sich auf die Entwicklung intelligenter, vielseitiger, lebensrettender Beatmungsgeräte für die Intensivpflege konzentriert, gab heute die Ernennung von Richard S. Walsh zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Richard S. Walsh ist seit fast drei Jahrzehnten in der Branche tätig, sowohl in neu gegründeten Unternehmen als auch in großen, global agierenden Organisationen, und bringt eine Fülle von Erfahrungen in der Medizintechnik und in leitenden Positionen mit. Er kommt zu CorVent, während sich das Team darauf vorbereitet, sein Beatmungsgerät RESPOND-19 auf den Markt zu bringen und das Unternehmen als Innovator für zuverlässige, lebensrettende Beatmungsgeräte zu positionieren, die die zusätzlichen Beatmungsanforderungen effizient erfüllen."Als erfahrener Vermarktungsexperte und starker Team-Builder verfügt Rich über das Fachwissen, um unser Team von einem Start-up zu einem kommerziellen Unternehmen auszubauen", erklärte Mark Gelfand, Geschäftsführer und Mitbegründer von Coridea und ehemaliger Interim-CEO von CorVent. "Er ist eine versierte Führungskraft mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte, der Skalierung kommerzieller Organisationen, der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien und dem Übertreffen von Verkaufsprognosen. Wir heißen Rich im Team willkommen und freuen uns auf seine Führung, während wir uns darauf vorbereiten, RESPOND-19 auf den Markt zu bringen."Zuletzt war Herr Walsh als Vice President of Global Sales für die Medrobotics Corporation tätig, wo er für den Aufbau eines weltweiten Direktvertrieb- und Vertriebspartnernetzwerks für das neuartige robotergestützte Chirurgiesystem des Unternehmens, den Aufbau starker klinischer Partnerschaften mit wichtigen Meinungsführern und die Unterstützung von Spendenaktionen verantwortlich war. Er war an sechs erfolgreichen Exits in der Medizintechnik beteiligt und hatte Verkaufs- und Marketingpositionen mit fortschreitender Verantwortung bei NeoTract, Acclarent, AtriCure, Stereotaxis, Inc, Intuitive Surgical, Perclose und US Surgical inne. Herr Walsh hat einen Bachelor of Science in Aeronautical Science von der Embry-Riddle Aeronautical University und diente in der Nationalgarde der US-Armee."Ich freue mich, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt bei CorVent einzusteigen. Das Kernteam ist extrem stark, und wir haben ein aufregendes Angebot, das auf einzigartige Weise eine bedeutende Marktlücke schließt", sagte Richard S. Walsh, CEO von CorVent Medical. "Covid-19 zeigte einen kritischen Bedarf an einer zuverlässigen, bedarfsgerechten Beatmungsgeräteversorgung auf, wenn die Patientennachfrage die Kapazität herkömmlicher Beatmungsgeräte auf der Intensivstation übersteigt. Das Beatmungsgerät RESPOND-19 erweitert den Zugang zur Intensivbeatmung und ermöglicht einen schnellen und erschwinglichen Einsatz.""Wir glauben, dass die Technologie von CorVent das Potenzial hat, den Beatmungsmarkt mit einer eleganten Lösung richtungsweisend zu verändern. Durch sie kann das Gesundheitswesen vorbereitet und in der Lage sein, sicherzustellen, dass alle Patienten Zugang zu Beatmungsunterstützung haben, wenn sie diese am dringendsten benötigen", kommentierte Antoine Papiernik, Managing Partner bei Sofinnova Partners und Hauptinvestor von CorVent Medical. "Wir freuen uns, dass ein erfahrener Branchenveteran wie Rich die kommerziellen Anstrengungen von CorVent in die Hand nimmt."Das Beatmungsgerät CorVent RESPOND-19 ist ideal für die Beatmung im Katastrophenfall oder bei zusätzlichen Beatmungsanforderungen und ergänzt bestehende Beatmungsprodukte, indem es eine flexible Beatmungsgeräteversorgung für die Intensivpflege in Zeiten des größten Bedarfs bietet. Das intuitive System kombiniert wichtige lebensrettende Funktionen zur Erfüllung der individuellen Beatmungsanforderungen des Patienten mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen und einer ausgezeichneten Infektionskontrolle. Das kosteneffiziente System ist für die wartungsfreie Langzeitlagerung optimiert und macht kostspielige Serviceverträge überflüssig.Informationen zu CorVent Medical, Inc.CorVent Medical, ein privates Portfoliounternehmen von Coridea LLC, hat sich der Entwicklung intelligenter, vielseitiger, lebensrettender Beatmungsgeräte für die Intensivpflege verschrieben. Das erste Produkt des Unternehmens, das Beatmungsgerät RESPOND-19, wurde in Zusammenarbeit mit Design Catapult entwickelt, einer Industriedesignfirma, die für ihre schnelle Entwicklung von medizinischen und kommerziellen Produkten bekannt ist. Das Beatmungsgerät steht derzeit unter dem Vorbehalt der Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA), die von der US Food and Drug Administration (FDA) für Beatmungsgeräte, Schlauchverbinder und Zubehör erteilt wird und seinen Einsatz für die Dauer der COVID-19-Notfallerklärung des US-amerikanischen Gesundheits- und Sozialministeriums für das öffentliche Gesundheitswesen genehmigt. Dieses Gerät ist noch nicht von der FDA zugelassen oder genehmigt. Mehr erfahren Sie unter www.corventmedical.com.Informationen zu Coridea, LLCCoridea LLC wurde von den Multi-Unternehmern Dr. Howard Levin und Mark Gelfand gegründet und ist ein bewährter medizintechnischer Inkubator, der unerwartete Lösungen für komplexe und kostspielige unerfüllte Bedürfnisse im Gesundheitswesen entwickelt. Coridea hat erfolgreich über 10 Unternehmen gegründet, die sich darauf konzentrieren, die Lücke zwischen Patientenversorgung und medizinischer Geräteinnovation zu überbrücken. Mehr erfahren Sie unter www.coridea.com.