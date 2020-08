Der Goldpreis markiert einen neuen Allzeithrekord und hüpft über die runde Marke von 2.000 US-Dollar je Unze. Davon profitieren auch Goldexplorer. Cartier Resources konnte nun das laufende Private Placement um satte 70 Prozent aufstocken.

Goldpreis über 2.000 US-Dollar

In der Nacht zu MIttwoch ist es endlich passiert. Der Goldpreis überschritt die Marke von 2.000 US-Dollar je Unze. Derzeit kennt die Rallye offenbar keine Grenzen. Der Gold-Future an der Comex scheint zudem die weitere Richtung vorzugeben, denn der lag zeitweise schon bei 2.050 Dollar je Unze. Die weltweite Schuldenspirale, die Pandemie-Rezession und negative Anleiherenditen machen sich in der Goldpreis-Entwicklung bemerkbar.

ETF-Zuflüsse auf Rekordkurs

Gold hat inzwischen keinen Nachteil mehr gegenüber Anleihen. Es wirft zwar keine Zinsen ab, aber das tun inzwischen Anleihen im Volumen von 16 Bio. US-Dollar auch nicht mehr. Somit wird das Edelmetall immer attraktiver für Vermögensverwalter und andere professionelle Anleger. Dazu kommen die stetig steigenden ETF-Zuflüsse. Sie sind inklusive gestern 28 Tage in Folge gestiegen. ...

