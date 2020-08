FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückgang der Verkäufe auf dem deutschen Pkw-Markt hat sich im Juli verlangsamt. Wie die Verbände VDIK und VDA mitteilten, sanken die Neuzulassungen noch um 5 Prozent auf rund 315.000. In den ersten sieben Monaten lag das Minus allerdings bei 30 Prozent auf 1,5 Millionen Autos.

Die angestaute Nachfrage konnte die Flaute der vergangenen Monate nur teilweise ausgleichen, wie es beim VDA hieß. "Wir rechnen damit, dass die Minusraten im zweiten Halbjahr gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat langsam wieder kleiner werden", sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller. "Für Deutschland gehen wir von rund 2,8 Millionen aus." Das entspräche einem Rückgang von 23 Prozent zum Vorjahr.

Im Juli liefen laut VDA in Deutschland 334.000 Pkw vom Band und damit 6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den ersten sieben Monaten wurden hierzulande 1,8 Millionen Autos produziert, was einem Einbruch von 36 Prozent entspricht. Schwach war im Juli weiterhin der Export mit einem Minus von 15 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 07:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.