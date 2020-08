Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,18 Prozent, der DAX bei -4,89 Prozent und der Dow Jones bei -5,99 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Heute sieht es jedenfalls für den ATX recht gut aus.ATX ( Akt. Indikation: 2232,80 /2233,00, 1,81%)DAX ( Akt. Indikation: 12721,00 /12721,00, 0,95%) Was die "Zusammensetzung neu" per September-Verfall betrifft, haben wir zuletzt ausführlich auf das Duell "Telekom vs. EVN" hingewiesen. Und so eindeutig wie "Wirecard raus" beim DAX ist die Sache bei uns nicht. Heute ein Blick auf den ATX-Five, hier ist es ebenfalls ganz eng. Die Tabelle zeigt die acht grössten Unternehmen nach kapitalisiertem Streubesitz bzw ....

