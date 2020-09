Die Zusammensetzung des ATX, Index der wichtigsten Unternehmen der Wiener Börse, bleibt für die nächsten Monate unverändert. Allerdings rückt der Ziegelhersteller Wienerberger anstelle der BAWAG Group in die Top-5 vor, teilte die Wiener Börse am Mittwochabend mit. Auslöser sei die höheren Streubesitz-Kapitalisierung von Wienerberger in den letzten fünf Tagen gewesen.Die fünf größten Unternehmen an ...

