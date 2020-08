Wien (www.anleihencheck.de) - In der letzten Juliwoche wurden für die meisten Länder die ersten Prognosen für das Wirtschaftswachstum des zweiten Quartals veröffentlicht, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Aufgrund des Lockdowns sei es global zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung gekommen, in vielen Ländern dem stärksten seit Beginn der Aufzeichnungen. Vor diesem Hintergrund würden die Entwicklungen an den Finanzmärkten bei vielen Beobachtern Unverständnis hervorrufen. Immerhin lägen globale Aktien bereits wieder auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Viele Erklärungen für diese Diskrepanz seien an dieser Stelle in den letzten Monaten angeführt worden, allen voran die Maßnahmen der Notenbanken und der Regierungen sowie die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft, die aktuell durch so manchen Vorlaufindikator geschürt werde. ...

