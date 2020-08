Wien (www.fondscheck.de) - Seit 1. August 2020 ist Roeland Dietvorst als Lead Behavioural Scientist Teil des in Den Haag ansässigen Innovationsteams von NN Investment Partners (NN IP), so die Experten von "FONDS professionell".Er berichte an Arnoud Diemers, Leiter Responsible Investing & Innovation. Dietvorst werde sein Know-how der Verhaltens- und Neurowissenschaften bei NN IP einbringen. Um den Prozess der Investitionsentscheidung zu verbessern, werde er Methoden einführen, die zu einem besseren Verständnis führen würden, wie Informationsverarbeitung zur Entscheidungsfindung führe. ...

