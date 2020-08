Sind die Erdgas-Investoren in eine Bärenfalle getappt? Nach dem jahrelangen hochvolatilen Abwärtstrend keimt nun einmal wieder neue Hoffnung für den Erdgaspreis auf. Wie bereits in den Tagen zuvor, stiegen die Erdgas-Futures während der des gestrigen US-Handels weiter deutlich an. An der New York Mercantile Exchange wurden Erdgas mit Verfall und Lieferung im September für die bei 2,164 US-Dollar per Million BTU gehandelt.Ein Blich auf den mittelfristigen Trend zeigt, dass sich Erdgas nach dem Bruch seines Zyklustiefs Anfang 2016 im Zuge des Corona-Ausverkaufs zu Jahresanfang wieder aus seinem Chart-Loch herausgearbeitet hat.Im Zuge dessen hat es nun auch einen mittelstarken Widerstand, welcher sich im Mai und Juni 2016 gebildet hat (s. Chart 1), überwunden.

