FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 61 Euro belassen. Da die Billings-Größe (in Rechnung gestellte Einnahmen) bekannt gewesen sei, habe sich das Zahlenwerk zum zweiten Quartal unspektakulär gelesen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Fernwartungssoftware-Konzern. Allerdings stelle die deutlich unter dem ersten Quartal liegende adjustierte Ebitda-Marge einen Wermutstropfen dar./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 09:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 09:32 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

