=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 5.8.2020 Überblick |_| Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) ____________________________________________________________________________ |____Vorname____|_____Name/Nachname______|________Sitz_________|____Staat____| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN | | | | |registrierte |Wien |Österreich | | |Genossenschaft mit | | | |_______________|beschränkter_Haftung____|_____________________|_____________| | |"LAREDO" Beteiligungs |Wien |Österreich | |_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________| |_______________|"ALMARA"_Holding_GmbH___|Wien_________________|Österreich___| | |LEIPNIK-LUNDENBURGER | | | | |INVEST Beteiligungs |Wien |Österreich | |_______________|Aktiengesellschaft______|_____________________|_____________| | |Marchfelder | | | | |Zuckerfabriken |Wien |Österreich | |_______________|Gesellschaft_m.b.H._____|_____________________|_____________| | |Estezet | | | | |Beteiligungsgesellschaft|Wien |Österreich | |_______________|m.b.H.__________________|_____________________|_____________| | |Zucker- | | | | |Beteiligungsgesellschaft|Wien |Österreich | |_______________|m.b.H.__________________|_____________________|_____________| | |Süddeutsche | | | | |Zuckerrübenverwertungs- |Ochsenfurt |Deutschland | |_______________|Genossenschaft_eG_______|_____________________|_____________| |_______________|Südzucker_AG____________|Mannheim_____________|Deutschland__| | |AGRANA Zucker, Stärke |Wien |Österreich | |_______________|und_Frucht_Holding_AG___|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: siehe Punkte 8. und 10. 5. Datum der Schwellenberührung: 4.8.2020 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 78,34% | 1,28% | 79,62% | 62 488 976 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 78,86% | 1,29% | 80,15% | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT000AGRANA3|_______________|_____48_955_088|_______________|_________78,34%| |_Subsumme_A_|__________48_955_088___________|____________78,34%_____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte | |______________|_______________|______________|____können_____|________________| |Call-Option___|n.a.___________|ab_23.08.2017_|________800_000|___________1,28%| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________800_000|___________1,28%| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: |_| Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. |X| Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/ oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN | | | | | | 1 |registrierte | | 0,24 %| | 0,24 %| | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| | 2 |"LAREDO" Beteiligungs | 1 | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |LEIPNIK-LUNDENBURGER | | | | | | 3 |INVEST Beteiligungs | 2 | | | | |_______|Aktiengesellschaft______|____________|___________|___________|________| | |Marchfelder | | | | | | 4 |Zuckerfabriken | 3 | | | | |_______|Gesellschaft_m.b.H._____|____________|___________|___________|________| |___5___|"ALMARA"_Holding_GmbH___|_____1______|___________|___________|________| | |Estezet | | | | | | 6 |Beteiligungsgesellschaft| 5 | | | | |_______|m.b.H.__________________|____________|___________|___________|________| | |Zucker- | | | | | | 7 |Beteiligungsgesellschaft| | | | | |_______|m.b.H.__________________|____________|___________|___________|________| | |Süddeutsche | | | | | | 8 |Zuckerrübenverwertungs- | | | | | |_______|Genossenschaft_eG_______|____________|___________|___________|________| |___9___|Südzucker_AG____________|_____8______|_____2,74_%|___________|__2,74_%| | 10 |AGRANA Zucker, Stärke | 9 | 78,34 %| 1,28 %| 79,62 %| |_______|und_Frucht_Holding_AG___|____________|___________|___________|________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: 1. Die Stimmrechtsmitteilung erfolgt wegen der Verschmelzung von Z&S Zucker und

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 08:27 ET (12:27 GMT)