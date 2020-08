Mainz (ots) - Veränderte Nutzungsgewohnheiten bescheren der ZDFmediathek derzeit ein sommerliches Allzeithoch: Mit 104,6 Millionen Sichtungen im Juli 2020 liegen die Werte um 45 Prozent höher als noch im Vorjahreszeitraum.Grund für das ungewöhnlich starke Interesse sind vor allem die für die Mediathek geplanten Highlights der Digitalkanäle des ZDF. So konnten die Serien unter dem Label "neoriginal" im vergangenen Monat 6,8 Millionen Sichtungen erzielen. Besonders erfolgreich war dabei die Dramaserie "Sløborn", die bereits in den ersten beiden Wochen über 3 Millionen Sichtungen sammelte. Hinzu kommen Dokus von ZDFinfo mit 5,8 Millionen Sichtungen im Juli. Unter den meistgenutzten Inhalten war dabei "Fahrenheit 11/9 von Michael Moore" mit über 400.000 Sichtungen.Der starke Juli schließt an ein insgesamt starkes erstes Halbjahr für die ZDFmediathek mit rund 120 Millionen Sichtungen und rund 140 Millionen Visits pro Monat an.Eckart Gaddum, Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF: "Der Erfolg gibt uns weiteren Rückenwind auf dem Weg der kontinuierlichen Modernisierung der ZDFmediathek. In den kommenden Monaten werden wir weitere Akzente bei Design, Usability und vor allem für die Mediathek konzipierten Inhalten setzen."Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmediathekZDFmediathek: https://zdf.de"Sløborn" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/sloborn"Fahrenheit 11/9 von Michael Moore" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/nuNom/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4671673