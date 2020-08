Die Aktie des Produzenten veganer Lebensmittel, Beyond Meat (WKN: A2N7XQ), geriet gestern Abend in der Nachbörse unter Abgabedruck. Grund hierfür waren die vorgelegten Quartalszahlen. Mit diesen nämlich konnte das Unternehmen seine Anteilseigner nicht begeistern. Doch waren die Geschäftszahlen, angesichts der immer noch tobenden Covid-19-Pandemie, wirklich so schlecht? Lassen Sie uns dies gemeinsam anschauen! Konkret meldete die Gesellschaft einen Quartalsumsatz in Höhe von 113,3 Millionen US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...