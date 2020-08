Aus dem heutigen Börsen.Briefing. - dem börsentäglichen Newsletter von DER AKTIONÄR und finanztreff.de: Die Schallgrenze wurde knackt. Am Dienstag ist der Goldpreis erstmals über die Marke von 2.000 Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm) geklettert. Auch in hiesiger Währung wurde eine neue Rekordmarke erreicht. Heute setzt sich die Rekordjagd am Rohstoff-Markt mit hohem Tempo fort. Zeitweise wird Gold an der Börse in London bei 2.045 Dollar gehandelt. Seit Beginn des Jahres hat das gelbe Edelmetall nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...