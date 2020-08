Ist der aktuell starke Euro ein Zeichen einer stärkeren Erholung des Euroraumes?Man könnte die Aufwertung des Euro positiv sehen, denn damit steigt die Kaufkraft der Konsumenten im Euroraum und sinkt die Abschlussrechnung für Euroinvestoren in jenen Ländern, deren Währung derzeit gegen den Euro abwerten.Allerdings schwelen viele Probleme unter dem Hoffnungs-Teppich weiter. Der Brexit steckt in seinen Auswirkungen noch im Nebel, die Corona-Krise ist alles andere als bewältigt, und die zunehmenden Friktionen im Welthandel, allen voran mit den USA und China, stellen die Frage, wie viel in der aktuellen scheinbaren Stärke des Euro wirklich aus dem Euro selbst resultiert und wie viel aus der relativen Schwäche seiner Vergleichsmaßstäbe.

