Die Berkshire-Aktie gehörte zu den Underperformern in der Coronakrise. Dies lag sicherlich zum Teil auch daran, dass der große Investor Warren Buffett im Crash zu umsichtig agierte und auf größere Käufe weitgehend verzichtete. In den letzten Wochen präsentierte sich das "Orakel aus Omaha" allerdings in bester Kauflaune. Nun scheint auch die Berkshire-Aktie Morgenluft zu wittern und steht kurz vor einem wichtigen Kaufsignal.Seit dem Corona-Tief befindet sich das Papier in einem intakten Aufwärtstrend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...