Der Payment-Spezialist Square hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss unerwartet starke Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Das war allerdings nicht die einzige Überraschung, denn eigentlich sollte die Zwischenbilanz erst am heutigen Mittwochabend veröffentlicht werden. So oder so: Die Börse feiert. Der Quartalsumsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 68 Prozent auf 1,92 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hatten wegen Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen im Vorfeld stattdessen ...

