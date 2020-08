Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Hamburg, 24. Juli 2020 (pta027/05.08.2020/15:02) - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KG erweitert ihr Investmentportfolio mit einer Investition in das Projekt "The Graph". The Graph entwickelt ein Netzwerk, mit dem Abfragen aus blockchain-basierten Datenbanken vereinfacht und beschleunigt werden können. Dazu werden Daten aus unterschiedlichen Blockchains mit Hilfe von Subgraphen verfügbar gemacht. Diese Subgraphen können in einem globalen Graphen verbunden werden, sodass die Schnittstellen mittels GraphQL die Daten besonders zuverlässig und komfortabel bereitstellen können. Träger des Projektes ist die Graph Protocol, Inc., mit Hauptsitz in San Francisco, die 2018 durch Brandon Ramirez, Jannis Pohlmann und Yaniv Tal gegründet. Inzwischen konnte ein starkes Team mit hoher technischer Expertise von über 11 Mitarbeitern aufbaut werden. In der aktuellen Finanzierungsrunde, bei der insgesamt 5 Mio. USD aufgebracht wurden ist coinIX Coinvestor mit Marktgrößen wie Coinbase Ventures, Tally Capital und Collider Ventures. Die Investition erfolgte in Form eines Simple Agreements for Future Token (SAFT). Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX kommentiert: "Das Team um Yaniv Tal hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht Entwickler davon zu überzeugen, The Graph zu nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass The Graph erst am Anfang einer sehr erfolgreichen Entwicklung steht und freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen." Pressekontakt: Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: cl@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58 Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: ms@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41 Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 20 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 5 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen (Ende) Aussender: coinIX GmbH & Co. KGaA Adresse: Ballindamm 37, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christoph Lymbersky Tel.: +49 40 35676758 E-Mail: mail@coinix.captial Website: www.coinix.capital ISIN(s): DE000A2LQ1G5 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596632520123 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 05, 2020 09:02 ET (13:02 GMT)





