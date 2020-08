An der Wall Street kommt es am Mittwoch zunächst zu einem Aufschwung der Kurse.Der Dow Jones eröffnete 0,36 Prozent stärker bei 26.924,74 Punkten.Die Hoffnungen ruhten nach wie vor auf einem neuen Hilfspaket in der Corona-Krise, um das Republikaner und Demokraten immer noch feilschten, hieß es von Börsianern. In den vergangenen Tagen habe es dabei allerdings deutliche Fortschritte gegeben."Ein frisches kleineres Stärkezeichen für den Dow ergäbe sich durch einen Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...