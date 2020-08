Laut unabhängigem Marktforschungsunternehmen gaben Referenzkunden Bestnoten für Axway und sein Produkt

Axway (Euronext: AXW.PA) wurde als Marktführer in The Forrester Wave: API Management Solutions Q3 2020 mit der höchstmöglichen Punktzahl in acht Kriterien ausgezeichnet.

Forrester bewertete 15 Anbieter, gruppiert nach Führungskräften, starken Leistungsträgern, Konkurrenten und Herausforderern. Axway erhielt bei den Kriterien Produktvision und geplante Erweiterungen die höchstmögliche Punktzahl, wobei Forrester bemerkte, dass "es die besten Artikulationen über zukünftige API-Management- und Produktentwicklungsprioritäten hat..."

"Axway kann mit mehreren Cloud-Plattformen, mehreren Integrationsmustern sowie API-Management-Lösungen anderer Anbieter integriert werden und unterstützt diese. Ich bin stolz darauf, dass Axway's Vision rund um eine offene Plattform vom Markt anerkannt wird", sagte Patrick Donovan, CEO von Axway. Unsere Strategie verhilft Kunden auf sichere und rentable Weise zu hervorragenden Geschäftsergebnissen und positiven Erfahrungen. Mit AMPLIFY API Management legen unsere Kunden den Grundstein für ihre Transformation und schaffen neue Geschäftsmöglichkeiten."

(Lesen Sie die Kundenreferenzen von PermataBank und BNP Paribas Personal Finance

Laut dem Bericht: "Axway-Kunden können von der langjährigen B2B-Produktlinie profitieren, darunter EDI, Managed File Transfer und Handelspartner-Management sowie von einem Team von API-Experten, den Axway Catalysts, die sie bei der Umsetzung ihrer Strategie unterstützen". Weiter heißt es in dem Bericht: "...Die Axway-Lösung überzeugte durch Stärken im API-Design und in der Proxy-Erstellung, beim Schutz vor Angriffen, in der Unterstützung von Mikroservices sowie in Organisationen als API-Benutzer".

"Darüber hinaus erweitern die Service-Mesh-Integration von Axway und die Unterstützung anderer Gateways (z. B. Amazon API Gateway) die Reichweite der Lösung und berücksichtigen kombinierte API- und Microservices-Strategien", so der Bericht weiter. "Die Lösung verfügt über ein leistungsstarkes Messaging- und SaaS-Gateway, bettet das funktionsreiche API-Design-Tool von Stoplight ein und verfügt über eine Integrationsplattform-Technologie".

Lesen Sie mehr darüber, warum Axway als Marktführer in The Forrester Wave: API Management Solutions Q3 2020 ausgezeichnet wurde.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht zu lesen.

¹The Forrester Wave: API Management Solutions, Q3 2020, Forrester Research, Inc., August 4, 2020

Über Axway

Axway belebt bestehende IT-Infrastrukturen neu und hilft mehr als 11.000 Kunden, das zu nutzen, was bereits vorhanden ist, um ihre digitale Transformation zu erfinden, neue Geschäftsmöglichkeiten zu generieren und Wachstum zu fördern. Mit der zukunftssicheren Plattform AMPLIFY, die APIs, B2B-Integration, Content-Dienste und digitale Ökosysteme kombiniert lenken wir die Innovation und verbessern das Kundenerlebnis schneller und sicherer als je zuvor. Axway ist seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in 18 Ländern. Erfahren Sie mehr unter www.axway.com/de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200805005644/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Heike Fuerst

hfuerst@axway.com