Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 15 Uhr um 1,60 Prozent auf 2.228,28 Punkte. Die am Nachmittag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich in Wien nicht merklich im Handel aus. Im Fokus stand weiter die laufende Berichtssaison. Ergebnisse gab es am Mittwoch von voestalpine und Lenzing.Gut gesucht waren nach Vorlage der Zahlen die voestalpine-Aktien und ...

