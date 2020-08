Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Während das Gold immer weiter aufwärts rennt, hat der DAX zuletzt eine gewisse Schwankungsfreude bewiesen. Was verrät der Blick auf die Charts? Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial nimmt neben dem Gold-Chart auch die charttechnische Verfassung des Leitindex unter die Lupe. Was er hier in der nahen Zukunft erwartet, wie sich die US-Märkte entwickeln könnten und welche Einzelaktien mancher Krisengewinner gerade charttechnisches Potenzial haben, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.