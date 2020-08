Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tui. Der von der Corona-Krise schwer getroffene Reisekonzern sucht einen Partner für sein Airline-Geschäft. Tui brauche zwar Zugriff auf Airline-Kapazität, was aber nicht zwangsläufig bedeute, dass die Flugzeuge in der Bilanz sein müssten, erklärte der Vorstandschef. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Fokus. Die Folgen der Corona-Krise treffen die Bank hart. Das von einer Führungskrise erschütterte Geldhaus gab die Hoffnungen auf einen Gewinn im laufenden Jahr nun endgültig auf. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv