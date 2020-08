Remote Arbeitsplätze werden auch wegen Corona immer wichtiger. Allerdings sind diese auch Einfallstore für Hacker und bestehende VPN Verbindungen sind oft sehr langsam oder funktionieren schlecht, was die Effizienz des Arbeitens stark negativ beeinflusst. Eine Lösung dafür bietet Zscaler an. Diese haben Datencenter in der Nähe des Kunden, was die Latenz verringert und dort kann der gesamte Traffic auf Bedrohungen kontrolliert werden. Dies ist bestehenden Lösungen aus Firewall und zentralem Datencenter überlegen, allerdings hat das bei einer Aktie auch seinen Preis. Mehr dazu im folgenden Video: ...

