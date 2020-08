NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch in Kauflaune geblieben. Die Hoffnungen ruhten nach wie vor auf einem neuen Hilfspaket in der Corona-Krise, um das Republikaner und Demokraten immer noch feilschten, hieß es von Börsianern. In den vergangenen Tagen habe es dabei allerdings deutliche Fortschritte gegeben. Vor diesem Hintergrund erreichten die technologielastigen Nasdaq-Indizes einmal mehr Rekordstände.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial zog um 1,04 Prozent auf 27 108,24 Punkte an und erklomm damit wieder das Niveau von Anfang Juni. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,56 Prozent auf 3324,95 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,16 Prozent auf 11 114,42 Zähler vor./la/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

