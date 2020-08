Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Real Estate Investment Management hat für den neu aufgelegten offenen Immobilienfonds "Macstone" ein erstes Objekt erworben, so die Experten von "FONDS professionell".Das Portfolio starte mit einem Hotel in München. Betreiberin sei die Hotelkette Bold, die auf sich halte, Designhotels im niedrigen Preissegment anzubieten, und die ein weiteres Hotel dieser Marke in München und eines in Frankfurt betreibe. Mit Bold sei zum Eigentümerwechsel ein neuer Mietvertrag über 20 Jahre abgeschlossen worden. ...

