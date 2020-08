Die Paypal-Aktie hat einen bullenstarken Lauf: Vom Krisentief im März hat der Kurs inzwischen bereits rund 146 Prozent zugelegt und am Mittwoch zu US-Handelsstart erstmals die Marke von 200 Dollar überwunden. Hauptgrund dafür ist der beschleunigte Online-Shopping-Boom in Corona-Zeiten, der dem Bezahldienst zuletzt das "stärkste Quartal aller Zeiten" beschert hat. Daraufhin haben zahlreiche Analysten ihre bullishen Einschätzungen für die Paypal-Aktie in den vergangenen Tagen noch einmal bekräftigt. ...

