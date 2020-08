Amadeus FiRe AG beschließt Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbHDGAP-Ad-hoc: Amadeus FiRe AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Amadeus FiRe AG beschließt Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH05.08.2020 / 17:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD HOC MITTEILUNGVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Amadeus FiRe AG beschließt Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbHFrankfurt/Main, 5. August 2020. Die Amadeus FiRe AG (ISIN DE0005093108) ("Gesellschaft") möchte das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöhen. Die Amadeus FiRe AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH zu nutzen.Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Amadeus FiRe AG heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.198.237,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um bis zu 519.823,00 Euro auf bis zu 5.718.060 Euro durch Ausgabe von bis zu 519.823 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien (entspricht ca. 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt und sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei ausgewählten qualifizierten und langfristig orientierten institutionellen Investoren platziert werden. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und ihr Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.Die Kapitalerhöhung wird von M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet.Amadeus FiRe AG Jan H. Wessling Investor Relations Tel: +49 (69) 96 876-180 Investor-Relations@Amadeus-FiRe.de05.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Amadeus FiRe AG Hanauer Landstraße 160 60314 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 96876 - 180 Fax: +49 (0)69 96876 - 182 E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de Internet: www.amadeus-fire.de ISIN: DE0005093108 WKN: 509310 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1110739Ende der Mitteilung DGAP News-Service1110739 05.08.2020 CET/CEST