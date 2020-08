NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen von 35 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz des Halbleiterunternehmens sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 und 2021 deutlich nach oben./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 10:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0059822006

DIALOG SEMICONDUCTOR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de