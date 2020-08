ZÜRICH (Dow Jones)--Trotz guter Vorgaben hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch etwas leichter gezeigt. Während im übrigen Europa die Börsen der Wall Street nach oben folgten, die schon am Dienstag zugelegt hatte und am Mittwoch neuen Auftrieb von guten Daten aus dem Dienstleistungssektor erhielt, sank der SMI um 0,6 Prozent auf 10.098 Punkte. Belastet wurde der Index dabei von den Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 31,92 (zuvor: 42,82) Millionen Aktien.

Das Minus von 1,2 Prozent der als defensiv geltenden Nestle-Aktie schrieben Beobachter der Umschichtung in Konjunkturzykliker zu. Aus dem gleichen Grund dürften auch Novartis (-1,5 Prozent) und Roche (-1,2 Prozent) verkauft worden sein. Roche profitierten in dieser Gemengelage nicht von der Nachricht, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Test des Unternehmens auf das Epstein-Barr-Virus zugelassen hat.

Unter den Konjunkturzyklikern verbesserten sich Adecco um 1,7 Prozent. Der Personaldienstleister wird am Donnerstag über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Der schwache Arbeitsmarktbericht des US-Abrechnungsdienstleisters ADP konnte der Aktie nichts anhaben. ABB und Geberit hielten sich mit Kursgewinnen von jeweils 0,4 ebenfalls recht gut.

In der zweiten Reihe verbesserten sich AMS um 3,4 Prozent. Hier stützte der schon am Vortag gemeldete Auftrag zur Lieferung eines Spektralsensors für einen Sars-Cov2-Schnelltest.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.