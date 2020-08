LION E-Mobility AG: LION Smart erhält Entwicklungsauftrag eines Tier-1-Suppliers zur Weiterentwicklung der LIGHT Battery für den Automotive-SektorDGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge LION E-Mobility AG: LION Smart erhält Entwicklungsauftrag eines Tier-1-Suppliers zur Weiterentwicklung der LIGHT Battery für den Automotive-Sektor05.08.2020 / 18:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die LION Smart GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, ist von einem der weltweit führenden Tier-1-Supplier beauftragt worden, die LIGHT Battery sowie die systemrelevanten Komponenten für Kühlung, Elektrik und Elektronik (Batterie Management System) weiterzuentwickeln. Der Entwicklungsauftrag hat ein Volumen von mehreren Millionen Euro. Über den Namen des Tier-1-Suppliers wurde Stillschweigen vereinbart.Wesentliches Ziel dieses Entwicklungsauftrages ist es, die LIGHT Battery in einer optimierten Konfiguration kompatibel für den Einsatz in einem Hochvolt-Batterie-Gesamtsystem zu machen, das in Elektrofahrzeugen der nächsten Generation serienmäßig verbaut werden kann. Die LION Smart GmbH verspricht sich darüber hinaus auch zusätzliche Einsätze und Anwendungen in alternativen Elektroantrieben im Non-Automotive-Bereich.Thomas Hetmann, Geschäftsführer der LION Smart GmbH: "Mit diesem Entwicklungsauftrag werden wir die LIGHT Battery auf ein neues Niveau bringen und ihren Einsatz sowohl im Automotive-Bereich als auch im Non-Automotive-Bereich vorantreiben".Kontakt: Tobias Mayer CEO und Mitglied des VerwaltungsratsLION E-Mobility Investor RelationsSebastian DueringTelefon: +49 221 94991871Mobil: +49 151 58204309e-mail: ir@lionemobility.comwww.lionemobility.comInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über die LION E-Mobility:Die LION E-Mobility ist eine im Jahr 2011 gegründete börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrischer Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart hält zudem einen 30%igen Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG.Über die LION Smart GmbH:Die Lion Smart GmbH ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie anderer Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG in Form eines gemeinsamen Unternehmens (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieurdienstleister bietet die LION Smart GmbH auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Integration in das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.05.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1110783Ende der Mitteilung DGAP News-Service1110783 05.08.2020 CET/CEST