Heute regnet es regelrecht aktuelle Quartalszahlen unserer DAX-Unternehmen. Gemeinsam werfen Mick und Jürgen heute einen Blick darauf, was Allianz, BMW, Continental, Vonovia & Co heute bekanntgegeben haben. Außerdem werfen Sie auch noch einen Blick über den Teich. Denn die Aktie von Disney steigt heute kräftig, obwohl auch hier Corona zuletzt das Ergebnis verhagelte. Außerdem gibt es ein Update zu den Zocker-Depots unserer drei aktienlust.tv-Protagonisten. So viel sei an dieser Stelle verraten. ...

