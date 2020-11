An der Wall Street zeichnen sich am Donnerstag zunächst moderate Gewinnmitnahmen nach der Impfstoff-Rallye vom Wochenbeginn ab. Der Future auf den Dow Jones gibt um 200 Punkte oder 0,7 Prozent nach. Im Technologiesektor versucht sich der Handel hingegen am Ausbau der zur Wochenmitte erzielten Gewinne, hier geht es für den Nasdaq-Future um weitere 0,2 Prozent nach oben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

