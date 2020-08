Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Toten in Beirut auf mindestens 113 gestiegen

Am Tag nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut ist die Zahl der Toten nach Regierungsangaben am Mittwochnachmittag auf mindestens 113 gestiegen. Mindestens 4000 Menschen seien verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Hamad Hassan zu Reportern. Dutzende Menschen würden noch immer vermisst, die Suche nach Überlebenden dauere an.

US-Rohöllagerbestände kräftiger als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 31. Juli deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,373 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um lediglich 1,8 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 10,611 Millionen Barrel reduziert.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Juli nur 167.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Juli ihren Personalbestand viel schwächer aufgestockt als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden im Juli gegenüber dem Vormonat lediglich 167.000 Stellen. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs von 1.000.000 Jobs vorausgesagt. Im Juni waren unter dem Strich 4.314.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 1.945.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

Markit: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Juli

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juli lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 50,0 von 47,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,6 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 49,6 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juli beschleunigt.

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Juli

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juli beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 58,1 (Vormonat: 57,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 55,0 prognostiziert.

US-Exporte und Importe steigen im Juni - Defizit sinkt

Der Handel zwischen den USA und dem Rest der Welt hat sich im Juni belebt, wobei sowohl die Exporte als auch die Importe stiegen, als die Weltwirtschaft begann, sich von der pandemiebedingten Rezession erholen. Das Defizit in der Handelsbilanz sank gegenüber dem Vormonat um 7,5 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte.

Trump erwägt zentrale Wahlkampfrede im Weißen Haus

Das Weiße Haus als Wahlkampfbühne: US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, seine Nominierungsrede am Monatsende an seinem Amtssitz zu halten. "Wir denken darüber nach", sagte Trump am Mittwoch im konservativen Nachrichtensender Fox News. "Vom Standpunkt der Sicherheit her wäre es das Einfachste." Es wäre auch die "preisgünstigste" Variante. Ganz abgesehen davon biete das Weiße Haus einen "schönen Rahmen", sagte Trump, der sich im November für eine zweite Amtszeit wiederwählen lassen will.

