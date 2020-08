The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Hersteller von industriellen 3D-Druckern für Sand und Metall mithilfe der Binder-Jetting-Technologie, gab heute die Zertifizierung der Nickel-Chrom-Legierung Inconel 718 als "Third-Party Qualified Material" bekannt. Dies ist die höchste Stufe der Marktreife des Unternehmens für seine 3D-Metalldrucker.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200805005868/de/

ExOne has certified Inconel 718, shown printed in these parts, as a Third-Party Qualified material for binder jet 3D printing on its industrial systems. That means ExOne binder jetting technology can transform Inconel 718 powder into high-density parts consistent with those that were wrought by traditional manufacturing methods. (Photo: Business Wire)