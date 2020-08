Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Monheim am Rhein (pta032/05.08.2020/20:00) - Der Verwaltungsrat der WFA Online AG, eine 85%ige Tochtergesellschaft der Weng Fine Art AG, hat am 30. Juli 2020 die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 aufgestellt. Die Zahlen haben sich gegenüber der Ankündigung vom 14. April 2020 nicht mehr geändert. Inzwischen konnten sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des Geschäftsjahres 2019 eingebracht und auch die Rückstellungen aufgelöst werden. Die in der Meldung vom 14. April 2020 erwähnte Ware aus den im Dezember 2019 stornierten Verkäufen in Höhe von ca. 450 TEUR konnte im laufenden Geschäftsjahr vollständig an andere Geschäftspartner veräußert werden. Die Geschäftsführung hat auf die Bildung einer COVID-19-Rückstellung im Abschluss 2019, die bis zu 500 TCHF hätte betragen können, verzichtet. In den vergangenen Monaten hat sich herausgestellt, dass die Gesellschaft mit ihrem E-Commerce-Geschäftsmodell nicht gravierend von der Virus-Pandemie betroffen ist. Um die Aufwendungen für die anstehenden Expansionsvorhaben zu unterstützen, sollen etwa 60 % des Gewinns des Geschäftsjahres 2019 thesauriert werden. Daher wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 25. August 2020 aus dem gegenüber 2018 nahezu unveränderten Gewinn in Höhe von 1.054 TCH eine auf 0,15 CHF reduzierte Dividende für jede B-Aktie vorschlagen. Zum 31. Dezember 2020 lag die Eigenkapitalquote in der Bilanz der WFA Online AG bei 58,7 % und damit weit über den Mindestanforderungen der finanzierenden Banken von 35 bis 40 %. Die Zahlen zum Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2020 werden voraussichtlich im September veröffentlicht. (Ende) Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: rkweng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: m:access in München [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596650400134 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 05, 2020 14:00 ET (18:00 GMT)





