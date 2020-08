In der Berichtssaison zum zweiten Quartal, dem wohl schlimmsten Quartal unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, geht es derzeit Schlag auf Schlag. Morgen wird ein weiteres Schwergewicht aus dem DAX seine Zahlen präsentieren. Denn der Versicherungskonzern Münchener Rück wird berichten, wobei es hier eigentlich nur noch um die Details geht.Denn schon vor gut zwei Wochen hatte der Konzern vorläufige Gewinnzahlen mitgeteilt. Damals stellte das Unternehmen einen Gewinn von rund 600 Millionen Euro in Aussicht. Was schon eine sehr positive Überraschung darstellte, da der Analystenkonsens bislang nur bei 450 Millionen Euro lag. Allerdings sind auch diese Zahlen, und soweit zu Corona, rund 40 % unter dem Vorjahresniveau.

