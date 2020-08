Das 1983 gegründete und im US-Bundesstaat Maine ansässige, weltführende Institut in tiermedizinischer Diagnostik sowie in Qualitätsanalysen von Wasser und Milch, IDEXX LABORATORIES (US45168D1046), publizierte am 31.07. wie zuletzt so viele andere Konzerne im Bereich der Biomedizin ebenfalls ein sehr überzeugendes Ergebnis zum 2. Quartal 2020, welches die Analystenschätzungen deutlich übertraf.Seinem Nimbus als ein langfristig in einer exzellenten Nischenpositionierung hoch stabil und berechenbar wachsender Konzern blieb IDEXX LABS. mit dieser Zahlenvorlage somit weiterhin nicht das Geringste schuldig.Völlig nachvollziehbar legte die Aktie nach Präsentation des Quartalsergebnisses in der letzten Woche daher um weitere 10 % zu und bestätigte damit einmal mehr unsere zurückliegende Neuaufnahme in die besonders ertragsstetig ausgerichteten Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV und VERMÖGENSSTREUUNG.

