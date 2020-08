Sondermeldung: Augeninnovation, unglaubliche "Schwergewichte" und eine womöglich heftige Kursrallye schon am Donnerstag...

Anzeige / Werbung

Extremes Gewinnpotenzial nach Meldung: Bei einer ähnlich gepolten Meldung wie der heutigen war diese Aktie schon einmal das meistgehandelte Papier an der Heimatbörse in Kanada. Der Aktienkurs explodierte. Der Einstieg des "Milliardenmachers" Terry Booth wurde bekannt. Heute meldet dasselbe Unternehmen, dessen Aktien aktuell (noch) für "Pennies" gehandelt wird, das Engagement eines internationalen "Schwergewichts", der nicht nur für das Weiße Haus in Washington aktiv war.

Der "Milliardenmacher Terry Booth gründete 2014 das damalige Cannabis-Startup Aurora Cannabis mit eigenem Startkapital von 3 Mio. Dollar (CDN). Er schuf innerhalb nur weniger Jahre einen Konzern mit einer einer Bewertung von im Peak rund 18 Mrd. Dollar (CDN). Sein neuestes Engagement heißt seit kurzem Binovi (ehemals Eyecarrot).

Terry Both ist ein, wenn nicht sogar DER erfolgreichste Startup-Gründer Kanadas der letzten Jahre.

Binovi ist ein höchst innovatives Unternehmen aus dem kanadischen Ontario, das mit dem gleichnamigen Produkt Binovi ein weltweit einzigartiges Produkt entwickelt und dessen Funktionalität und Wirkung bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Binovi soll international Menschen helfen, Probleme mit den Augen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Mit seinem weltweit einzigartigen Produkt könnte das große Vorhaben gelingen, nutzen schon heute international immer mehr Experten und Augenärzte das System von Binovi.

Jetzt ist Terry Booth neuer Chairman von Binovi Technologies und will das Unternehmen richtig groß machen. In einer Pressekonferenz erklärte Booth, dass es sich bei den internationalen Aufbauplänen des Geschäfts mit Binovi nicht nur um eine globale, sondern auch um eine noble Vision handelt. Wir dürfen folglich davon ausgehen, dass es Booth mit seinem Engagement bei Binovi Technologies äußerst ernst meint.

Noch können Anleger (wie einst auch bei Aurora bzw. vormals Prescient) bei Pennies in das Unternehmen einsteigen. Die Aktie von Binovi notiert nämlich aktuell an der Heimatbörse in Kanada (TSX-V) bei Kursen von unter 0,25$ (CDN), die Bewertung liegt gar bei unter 10 Mio. Euro!!! Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Terry Booth seinen enormen Erfolg der Vergangenheit, aus Aurora vom Pennystock-Untennehmen einen international bekannten Milliardenkonzern zu machen, mit Binovi Technologies wiederholen könnte. Und jetzt kommt noch ein weiteres internationales Schwergewicht hinzu, wie soeben bekannt wurde:

Binovi Technologies*

WKN: A2P755

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News: White House Fellow (1990-91), Eric Phillips, Joins Binovi Technologies as a Strategic Advisor

In den letzten Sommerwochen war es recht ruhig bestellt um Binovi Technologies. Das Unternehmen benannte sich fast schon unbemerkt von Eyecarrot Innovations in Binovi Technologies um, kassierte allerdings parallel auch ein Millioneninvestment. Terry Booth ist jetzt Chairman von Binovi und heute meldet man sich zurück, und zwar mit einem weiteren "Schwergewicht":

Eric Phillips und somit ein weiteres "glückliches Händchen"

Eric Phillips war für das Weiße Haus in Washington aktiv und beriet erst kürzlich ein börsennotiertes Unternehmen, dass jüngst für über 300 Mio. Dollar (CDN) übernommen wurde. Er war in ein 15 Mrd. USD schweres Kommunikatonsprojekt für AT&T involviert, was wohl mitunter auch Auslöser für sein Engagement im Weißen Haus war. Er war sogar auf dem Cover der internationalen Ausgabe der Business Week. Genau dieser Mann soll nun dafür sorgen, dass Binovi künftig Einsatz in staatlichen Einrichtungen findet. Da tun sich also jetzt wirklich richtige "Schwergewichte" bei dem (noch) kleinen Startup auf, das eine weltweit einzigartige Technologie vermarktet.

Bei Einstieg von Terry Booth: Kursexplosion und meistgehandelte Aktie

Wir rechnen heute erneut mit einer äußerst positiven Reaktion des Marktes. Als erstmals bekannt wurde, dass sich Terry Booth bei Binovi engagieren wird, war die Aktie mit über 12 Mio. gehandelten Aktien (insgesamt sogar über 17 Mio. mit den alternativen Handelsplätzen) die meistgehandelte Aktie des Venture-Segments der kanadischen TSX. Die Reaktion auf ein Hochkaliber, wie es Eric Phillips ist, dürfte ebenso für große Aufmerksamkeit sorgen.

Terry Booth und seine ganz persönliche Geschichte: "Binovi zum internationalen Standard machen"

Der erfolgsverwöhnte Manager Booth will Binovi zum internationalen Standard machen. Er will gemeinsam mit seinem neuen Team all seine Kontakte bis hin zum Regierungslevel nutzen. Er will Binovi an allen Schulen. Er will weltweit vor allem auch Kindern helfen, Probleme mit den Augen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Das wundert nicht, denn Booth begleitet offensichtlich eine ganz persönliche Motivation: Seine heute 31-jährige Tochter hatte selbst ein sehr schlechtes linkes Auge und ein gutes rechtes Auge. Leider wurde sie nicht richtig behandelt und trug Folgeschäden davon.

Bei einer öffentlichen Erklärung hätte Booth nicht nicht deutlicher sein können: "Ich werde alles daran setzen, Binovi zu einem international großen Erfolg zu machen." Anleger können jetzt - wie einst auch bei Aurora - aktuell noch auf Pennystock-Niveau einsteigen.

Ich habe Binovi von zahlreichen meiner wissenschaftlich angesehenen Kontakte in Kanada prüfen lassen und Wissenschaftler sind eigentlich selten zu begeistern, aber in diesem Fall waren sie allesamt begeistert. Wir werden den globalen Standard setzen. Ich habe gerade Gänsehaut, ich mache keine Witze." - Terry Booth, neuer Chairman von Binovi Technologies bei einer Agora-Konferenz

Die Aktie von Binovi notiert wie einst Aurora (ehemals Prescient) aktuell noch bei Pennies. Sie können (und sollten unserer Meinung nach) die Aktie von Binovi jetzt noch bei Niedrigstkursen kaufen. Wir glauben, dass die Entwicklung von Binovi in nächster Zeit ähnlich der von Aurora verlaufen könnte, wird Booth sicherlich seine ganze Expertise und wahrscheinlich ebenso sein wohl erstklassiges Kontaktnetzwerk für das Unternehmen einsetzen. Ein Mann eines Kalibers von Terry Booth steigt wohl ganz sicher nicht einfach so in ein "Pennystockunternehmen" ein. Und Personalie ist für den Erfolg eines jeden Unternehmens der Schlüssel.

Sie wollen also gemeinsam mit jemanden wetten, der in sein letztes "Venture" selbst rund 3 Mio. Dollar investiert hat, bevor hieraus hunderte Millionen wurden!?

Mit 3 Mio. zum 18 Milliarden-Dollar-Konzern (CDN)

Wahrscheinlich ganz Kanada kennt diesen Mann, ebenso wie das Unternehmen, in das er persönlich 3 Mio. Dollar (CDN) gesteckt und die Führungsrolle als CEO übernommen hat. Selbst diverse deutsche Mainstreammedien haben über dieses Unternehmen berichtet: Über Aurora Cannabis. Terry Booth ist der Name des Mannes, der zu den zwei Hauptgründern der börsennotierten Aurora Cannabis gehörte. Terry Booth machte aus einem Millionen-Startup den Milliardenkonzern Aurora und schaffte somit DEN international bekannten Namen für ein Cannabisunternehmen.

"Ich freue mich riesig, Teil einer neuen Technologieplattform zu sein, die sich auf die Verbesserung des Sehvermögens weltweit konzentrieren wird. (…) Unser Produkt wird weltweit den Standard in dieser aufstrebenden Branche setzen." - Terry Booth zu seinem Engagement bei Binovi Technologies

Binovi hingegen ist bei den vielen Anlegern wohl derzeit immer noch (wie einst auch Aurora) völlig unbekannt. Die Aktie notiert an der kanadischen TSX im Venture-Segment, letzter Kurs: 0,24$. Bewertung: Rund 13,5 Mio. Dollar (CDN).

Binovi Technologies erfüllt unserer Meinung nach genau die Kriterien, die einen potenziellen Tenbagger ausmachen.

Ein waschechter "Penny" also, mit allen hierfür typischen Risikofaktoren, aber offensichtlich nicht nur in unseren Augen mit ganz erheblichen Wachstumschancen. Binovi erfüllt unserer Meinung nach genau die Kriterien, die einen potenziellen Tenbagger ausmachen.

Tatsächlich "zig tausend Prozent Rendite"

Hand aufs Herz: Das ist es doch tatsächlich, worum es geht, wenn wir in Pennystocks investieren. Und ja, wir meinen, dass die Aktie von Binovi Technolgies ein solches Papier ist, das man jetzt für Pennies kauft und später womöglich für 2, 3 oder gar 10 Euro wieder verkauft. Bei Terry Booths letztem Engagement war das möglich. Von 2014 bis zum Hoch waren zig tausend Prozent Rendite drin (wir wollen ja nicht prahlen, aber es war unser Team, das damals aufmerksam gemacht, als sich Aurora gerade firmierte und noch keine großen Medien über das Unternehmen berichteten).

Binovi ist einzigartig und befindet sich gar schon in deutschen Praxen

Binovi Technologies hat etwas Neues, etwas weltweit Einzigartiges erfunden. Das Unternehmen (ehemals Eyecarrot) hat Binovi erfunden. Binovi wurde für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang mit der menschlichen Leistungsfähigkeit konzipiert. Weiters steht Binovi für die Behandlung der Probleme von über einer Milliarde Menschen, die binokulare Sehprobleme haben.

Binovi Technologies arbeitet mit Experten in den Bereichen Neuro-Optometrie, Sehrehabilitation und Sehleistung daran zu helfen, in kürzerer Zeit und mit wenig Aufwand messbare Ergebnisse zu erzielen. Binovis Ziel ist es, die Art und Weise zu verbessern, in der Optiker und Augenärzte mit ihren Patienten zusammenarbeiten, um ihr Sehvermögen und ihre visuellen Fähigkeiten zu verbessern.

Was haben ein Extremsportler mit Performanceproblem, ein Kind mit visuellen Lernschwierigkeiten oder ein Senior im hohen Alter mit Sehschwierigkeiten gemeinsam? Sie alle können unser Binovi nutzen! - Adam Cegielski, CEO von Binovi Technologies

Jeder vierte Mensch weltweit lebt mit Problemen im Zusammenhang mit seinen visuellen Fähigkeiten, die weit als nur über die Sehschärfe hinausgehen. Trotzdem konzentriert sich die klassische ophthalmologische Behandlung in erster Linie auf Sehschärfeprobleme und die Behandlung deren Symptome. In der Tat bleiben viele visuelle Leistungsprobleme unerkannt oder werden völlig ignoriert. Binovi Technologies will das ändern und konzentriert sich darauf, die Aufmerksamkeit auf die wirklichen Probleme zu lenken und den Behandlern zu helfen, indem das Unternehmen mit Binovi die notwendigen Instrumente bereitstellt, um die eigentlichen Ursachen und Probleme anzugehen.

Zwar handelt es sich bei Binovi Technologies noch um ein Startup, allerdings um ein Startup, das die ersten Entwicklungsphasen bereits hinter sich gelassen und schon jetzt aktiv mit gezielten Vertriebsmaßnahmen seine Produkte verkauft.

Über 1.500 Praxen in 20 Ländern nutzen bereits Produkte von Binovi Technologies.

Selbst erste Augenärzte in Deutschland nutzen inzwischen Binovi, wie uns Binovi-CEO Cegielski verrät. Jetzt ist also genau der Zeitpunkt, zu dem Anleger einsteigen können, bevor das Unternehmen einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad erzielen und die Produkte womöglich weltweit gefragt sein werden. Das Potenzial und auch die Einsatzmöglichkeiten für das einzigartige Binovi-System sind offensichtlich gewaltig groß. Tatsächlich gibt es sogar auch Einsatzmöglichkeiten im Sportbereich bis hin zum Training einzelner Spieler im Fußball oder American Football etc. Erste Testläufe sind bereits aktiv, so unterzeichnete man in der ersten Jahreshälfte 2020 eine Partnerschaft mit einem NHL-Team. Auch weitere große Vereine will Unternehmensgründer Adam Cegielski jetzt ansprechen.

Jetzt wird es spannend

Jetzt ist Terry Booth der neue Executive Chairman von Binovi Technologies. Und "Branchenschwergewicht" Eric Phillips soll Binovi bei staatlichen Einrichtungen groß machen. Wir glauben, dass die neue Nachricht in diesen Tagen eine weitere "Sogwirkung" nach sich ziehen und der Kurs bereits zeitnah heftige Sprünge nach oben unternehmen wird.

Unsere Meinung: Massives Upside! Eine erste Position gehört jetzt nach dem Einstieg des Erfolgsgründers Terry Booth und dem Engagement von Eric Phillips ins spekulativ orientierte Depot. Wir haben das Gefühl, dass Binovi Technologies ähnlich wie einst Aurora nicht mehr so lange Pennystock sein wird. Die letzten Wochen waren vielleicht nur die Ruhe vor einem sehr großen Sturm…

Was ist Binovi? Wie funktioniert Binovi? Wer ist Binovi (ehemals Eyecarrot)? Der nachfolgendes TV-Beitrag von Business Television Kanada gibt weiteren Aufschluss:

Informieren Sie sich hier selbst über Binovi Technologies:

Webseite: https://binovi.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

