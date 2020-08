Nach den vorläufigen Zahlen Ende Juli hat LPKF Laser nun endgültige Zahlen für das zweite Quartal respektive das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. So erhöhte sich der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal 2020 (19,51mEUR) deutlich auf 30,50mEUR, blieb aber um 15,9% unter dem Vorjahreswert. Zugleich wurde damit der Mittelwert der für das zweite Quartal prognostizierten Umsatzspanne (28-33mEUR) erreicht. Während das Welding Segment (5,72mEUR / +0,9%) den Umsatz leicht steigern konnte, verzeichneten auch im zweiten Quartal alle anderen Segmente Electronics (9,12mEUR / -3,9%), Development (4,65mEUR / -28,4%) und Solar (11,00mEUR / -24,7%) Umsatzrückgänge. Zum Halbjahr stand durch den starken Umsatzrückgang im ersten Quartal (-46,4%) ein Rückgang auf 50,00mEUR (-31,2%) zu Buche. Zugleich verzeichneten alle Segmente auf Halbjahresbasis einen rückläufigen Umsatz. Im Bereich Electronics wurde ein Umsatz von 15,38mEUR (-24,8%) erzielt, im Bereich Development von 9,80mEUR (-18,5%), im Bereich Welding von 9,65mEUR (-15,6%) und im Solar-Bereich von 15,17mEUR (-47,3%). Dies ist vor allem auf eine verzögerte Auftragsvergabe und fehlende Großaufträge im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Auf der Ergebnisseite konnte dagegen im zweiten Quartal eine deutlich positive Entwicklung verzeichnet werden. Aufgrund einer reduzierten Kostenbasis sowie geringeren Reise- und Bewirtungskosten und Zuschüssen aus dem Kurzarbeitergeld (0,4mEUR in HJ1) in Deutschland sowie Zuschüssen in anderen Ländern (China & Slowenien / in Summe 0,2mEUR in HJ1) und höheren aktivierten Eigenleistungen (1,65mEUR / +61,2%) erhöhte sich das EBIT um 30,4% auf 5,21mEUR. Damit wurde die EBIT-Prognose für das zweite Quartal (1-4mEUR) übertroffen. Aufgrund des Verlustes im ersten Quartal i.H.v. -2,37mEUR resultierte somit nach 6 Monaten ein EBIT i.H.v. 2,85mEUR (-71,8%), welches deutlich unter dem Vorjahresniveau lag. Sehr positiv ist in diesem Zusammenhang der Fakt, dass alle vier Segmente im zweiten Quartal ein positives EBIT erzielen konnten, wobei vor allem das Solar Segment mit einer EBIT-Marge von 29,9% positiv hervorstach. Auf Halbjahresbasis erzielten bis auf das Segment Welding ebenfalls alle vier Segmente ein positives Ergebnis.



