Freiburg (ots) - Seit bald einem Jahr befindet sich der Libanon in einer verheerenden Abwärtsspirale. Dem Land drohen eine Hungersnot und eine verschärfte Corona-Krise. Mit den furchtbaren Explosionen im Beiruter Hafen wird die Leidensfähigkeit der Libanesen auf eine weitere schwere Probe gestellt. Allein wird der arabische Mittelmeeranrainerstaat nicht aus der Krise kommen. Er braucht die Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft, die dem Land bisher auch deshalb verwehrt wurde, weil die proiranische Hisbollah an der Regierung beteiligt ist. Ohne internationale Hilfe aber ist das Land dem Untergang geweiht. Es droht ein Bürgerkrieg, der auf andere Staaten in der Region übergreifen könnte. http://www.mehr.bz/khs219p



