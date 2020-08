FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat mit einer Kapitalerhöhung brutto 52 Millionen Euro eingenommen. Der Preis für eine der insgesamt gut 500 000 neuen Aktien habe bei 100 Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Frankfurt mit. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte einen Euro höher gelegen.



Amadeus hatte die Übernahme Ende Dezember 2019 bekanntgegeben. Der Kaufpreis lag bei 200 Millionen Euro einschließlich Schulden. Davor gehörte Comcave mehrheitlich dem Finanzinvestor Gilde Buy Out Partners. Amadeus Fire will mit dem Zukauf sein Geschäft mit Fort- und Weiterbildungsangeboten ausbauen./he/la

