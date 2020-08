Wir hatten im gestrigen Update den Stopp auf den Einstieg bzw. auf die $11100 Marke gesetzt, um ein unnötiges Risiko zu vermeiden. Folglich werden wir aus unserem zweiten Einstieg mit einem kleinen Minus ausgestoppt von 0,26%. Wir wollten jedoch unbedingt vermeiden, dass hier ein Risiko gefahren wird, denn es könnte weiterhin sein, dass wir Welle (i) in Blau bereits abgeschlossen haben und wir schon jetzt in eine größere Korrektur starten. In diesem Fall suchen wir uns lieber einen tieferen Einstieg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...