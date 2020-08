Der CT110 ist ein Plug-and-Play-Gerät für Stromüberwachungsanwendungen, die eine hohe Linearität, hohe Auflösung, einen kleinen Formfaktor, Isolierung und einen einfaches Design benötigen

SANTA CLARA, Kalifornien, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., der führende Anbieter der disruptiven XtremeSense TMR-Sensoren mit TMR-Technologie (Tunnel Magneto-Resistance), stellt heute den CT110 vor, einen hochauflösenden, isolierten Kontaktstromsensor, der über die patentierte und einzigartige TMR-Technologie von Crocus verfügt. Der CT110 bietet äußerst genaue Strommessungen, kann über eine große Temperaturspanne verwendet werden und hat einen kleinen Formfaktor. Der CT110 bietet ein einfaches Design, eine geringere Komplexität des Schaltkreises und eine eingebaute Isolierung.

Der CT110 ist ein Gerät ohne Kern, das die hochmoderne XtremeSense TMR 1D-Technologie von Crocus nutzt und so kleinste Abweichungen des AC- oder DC-Stroms genau erkennt. Dabei liegt der typische Gesamt-Ausgangsfehler bei unter 0,5 %, ein Wert, der in der Branche unerreicht ist. Der CT110 von Crocus ist in Konfigurationen verfügbar, die 5 A bis 15 A unterstützen. Sogar Stromvariationen unter 5 mA können ermittelt werden, da das Gerät so geräuscharm und hochempfindlich ist - ganz im Gegensatz zu standardmäßigen Hall-Sensor-Technologien, die eine Leitung des magnetischen Flusses, eine erhebliche Signalverstärkung und Temperaturkompensationen erfordern. Der CT110 ist ein ratiometrisches Gerät mit einem analogen Ausgang, der mit einer Abtastrate von 2,7 V bis 5,5 V bei 200 kHz und einem niedrigen Stromverbrauch betrieben werden kann.

"Der CT110 zeigt, welche Fortschritte Crocus in der TMR-Magnetsensortechnologie erreicht hat. Der CT110 bietet eine robuste Sensorauflösung, eine stabile Leistung über eine große Temperaturspanne hinweg und ein einfaches Design. Die XtremeSense TMR 1D-Technologie von Crocus arbeitet sehr leise und hochsensitiv. Mit ihrer hohen Linearität, geringen Temperaturabhängigkeit und praktisch ohne Hysteresen macht sie herkömmliche Sensortechnologien überflüssig. Der CT110 ist eines der Geräte für Stromüberwachungsanwendungen, die Crocus in diesem Jahr vorstellen wird. Der CT110 ist der ideale Stromsensor für Verbraucher, Unternehmen und die Industrie. Dank seines kleinen Formfaktors und seiner hohen Auflösung ist der CT110 vielseitig einsetzbar, beispielsweise bei intelligenten Steckern und IoT-Geräten, sonstigen Geräten, Drohnen, LED-Beleuchtung, Batterieladegeräten, Elektrowerkzeugen, sowie PCs und Servern", so Zack Deiri, President und CEO von Crocus Technology. "Der CT110 ist ideal für jede Anwendung, die eine Stromüberwachung erfordert, einschließlich solcher, die derzeit Shunt-Widerstände in Kombination mit einem Trennverstärker verwenden. Zur einfacheren und schnelleren Beurteilung der Kundensysteme bietet Crocus Evaluierungsplatinen mit mehreren Konfigurationen zur Strommessung an."

Der CT110 ist in einem flachen DFN-Gehäuse mit 6 Leitungen und kleinem Formfaktor erhältlich. Die Abmessungen betragen 3,00 x 3,00 x 0,95 mm. Test- und Evaluierungsplatinen sind bereits verfügbar, und das Gerät wird im September 2020 in Produktion gehen. Weitere Informationen zum CT110 finden Sie auf der Produktwebseite unter https://crocus-technology.com/integrated-current-field-sensor/.

Über Crocus Technology

Crocus Technology entwickelt und fertigt hochmoderne Magnetsensoren auf der Grundlage der patentierten XtremeSense TMR-Sensortechnologie. Die bahnbrechende Magnetsensortechnologie von Crocus bietet erhebliche Vorteile für IoT- und intelligente Geräte, wie auch für Anwendungen in Industrie, Medizin, Verbraucherprodukten und Automobilelektronik - Bereiche in denen hohe Genauigkeit, hohe Auflösung, stabile Temperaturleistung und niedriger Energieverbrauch entscheidend sind. Crocus hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crocus-technology.com.

© 2020 Crocus Technology International Corp. Alle Rechte vorbehalten. Crocus Technology, XtremeSense und Kombinationen davon sind Marken von Crocus Technology Inc. und Crocus Technology SA. Andere Namen dienen nur zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein

