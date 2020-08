SÜSS MicroTec SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2020DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SÜSS MicroTec SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 202006.08.2020 / 06:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SÜSS MicroTec SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2020Unternehmen hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an (Mitteilung vom 24.07.2020* Auftragseingang im ersten Halbjahr steigt auf 162,6 Mio. EUR (Vorjahr: 91,7 Mio. EUR)* Umsatz wächst deutlich um 20% auf 113,3 Mio. EUR (Vorjahr:94,1 Mio. EUR)* EBIT steigt von -0,8 Mio. EUR im Vorjahr auf 3,2 Mio. EUR* Starkes 2. Quartal mit 93,6 Mio. EUR Auftragseingang, 71,6 Mio. EUR Umsatz und 8,8 Mio. EUR EBITGarching, 6. August 2020 - Die SÜSS MicroTec SE, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute den Bericht für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht.In einem von wirtschaftlichen Unsicherheiten und Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie geprägten Umfeld verzeichnet SÜSS MicroTec nach einer verhaltenen Umsatzentwicklung im ersten Quartal ein insgesamt sehr erfreuliches erstes Halbjahr. Verstärkte Nachfrage führte in den ersten sechs Monaten zu einem Umsatz in Höhe von 113,3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 94,1 Mio. EUR ist dies ein Zuwachs von 20%. Der Auftragseingang stieg um 77%auf einen Wert von 162,2 Mio. EUR (Vorjahr 91,7 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2020 belief sich auf 143,1 Mio. EUR (30. Juni 2019: 85,4 Mio. EUR).Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 3,2 Mio. EUR und somit deutlich über dem Wert des Vorjahres von -0,8 Mio. EUR. Daraus ergibt sich eine EBIT-Marge für das erste Halbjahr 2020 von 2,8 % (Vorjahr -0,9%). Das Ergebnis nach Steuern (EAT) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: minus 1,9 Mio. EUR). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt 0,02 EUR (Vorjahr: -0,10 EUR). Die Schließungskosten für den US-Standort in Corona betrugen im ersten Halbjahr insgesamt 4,5 Mio. EUR. Dieses Kosten sind im Ergebnis enthalten.Der Free Cashflow verbesserte sich zum Ende des ersten Halbjahres 2020 deutlich auf 17,2 Mio. EUR nach -18,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoliquidität hat sich demzufolge zum 30. Juni 2020 im Vergleich zum 31. Dezember 2019 um rund 15,7 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR ebenfalls verbessert.Bislang erwies sich der Halbleitermarkt gegenüber den Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Pandemie als vergleichsweise robust. SÜSS MicroTec konnte unter anderem von verstärkten Investitionen hinsichtlich der Einführung des Mobilfunkstandards 5G profitieren und erwirtschaftete im zweiten Quartal einen exzellenten Auftragseingang von 93,6 Mio. EUR (Vorjahr: 45,0 Mio. EUR). Zu dieser positiven Entwicklung haben alle Segmente beigetragen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 24,6 Mio. EUR auf einen Wert von 71,6 Mio. EUR. Das EBIT weist mit 8,8 Mio. EUR (Vorjahr: -2,9 Mio. EUR) eine positive Marge von 12,3% auf. Dazu trägt vor allem das Segment Fotomasken-Equipment bei, das aktuell eine starke Nachfrage nach Reinigungsgeräten für EUVL-Anwendungen verzeichnet.AusblickNach dem sehr starken Auftragseingang im zweiten Quartal, das durch einige vorgezogene Kundenbestellungen geprägt war, erwarten wir eine gewisse Normalisierung im Auftragseingang für das restliche Jahr. Wir gehen davon aus, dass der Auftragseingang im dritten und vierten Quartal 2020 insgesamt bei mehr als 90 Mio. EUR liegen wird. Die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie erschweren zum jetzigen Zeitpunkt unsere Einschätzungen für das laufende Jahr. Unter der Voraussetzung, dass sich der Verlauf der Pandemie und ihre Folgen nicht negativ auf unser Unternehmen auswirken, rechnen wir mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2020 und bestätigen daher die in unserer Mitteilung vom 24. Juli 2020 erhöhte Umsatz- und Ergebnisprognose. Für den Umsatz erwarten wir eine Größenordnung von 240 Mio. EUR bis 260 Mio. EUR. Die EBIT-Marge sollte sich auf eine Bandbreite zwischen 3% und 5% ebenfalls leicht verbessern. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.Kontakt: SÜSS MicroTec SE Sabine Radeboldt Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland Tel.: +49 89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: sabine.radeboldt@suss.com06.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 E-Mail: ir@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1111257Ende der Mitteilung DGAP News-Service1111257 06.08.2020