Starbucks (WKN:884437) hatte ein ziemlich anständiges Frühjahrsquartal, alles in allem. Sicher, ein Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar (38 % weniger als im Vorjahr) und ein Nettoverlust von 678 Millionen US-Dollar (verglichen mit einem Nettogewinn von 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr) sind nichts, worüber man sich freuen sollte. Die Zahlen waren jedoch besser als befürchtet, und mit 97 % der mehr als 32.000 weltweiten Geschäfte, die in irgendeiner Weise wieder in Betrieb sind, ist die Kaiserin ...

