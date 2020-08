The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5JG XFRA SE0012323756 ARTIFICIAL SOLU.INT. CL.B EQ01 EQU EUR N

CA L7R XFRA SE0012558617 LIPIDOR AB EQ01 EQU EUR N

CA 5J6 XFRA SE0012570448 OSSDSIGN AB EQ01 EQU EUR N

CA 5HR XFRA VGG7060R1139 PHOENIX COPPER LTD. EQ01 EQU EUR N

